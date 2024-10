Fire TV Cube e Fire TV Stick sono in sconto su Amazon Italia a prezzi molto interessanti

Amazon Fire TV Cube e Amazon Fire TV Stick sono ora in promozione su Amazon Italia , con il primo dispositivo che è anche al prezzo più basso di sempre per la piattaforma. Gli sconti sono rispettivamente del 40% e del 31%, rispetto al prezzo consigliato. Se siete interessati al prodotto, potete trovarlo tramite il box che vedete qui sotto, oppure tramite questo link . Il modello Stick non è al prezzo più basso di sempre, ma se vi serve questo dispositivo a breve, questa è una buona occasione per acquistarlo. Al Prime Day di luglio il prodotto aveva un prezzo più basso di un solo euro rispetto ad oggi: per il minimo storico è necessario tornare fino al 2022.

I dettagli dei due modelli di Amazon Fire TV

Amazon Fire TV Stick (modello più recente) è pensato per trasformare il vostro televisore in una smart TV e accedere a varie app di video streaming con risoluzione massima fino a 1080p. Supporta HDR, HDR 10, HDR 10+, HLG, Dolby Atmos e include il telecomando vocale Alexa. La connessione è possibile con Wi-Fi 5 (non supporta 6).

Amazon Fire TV Cube invece supporta il 4K Ultra HD, HDR, HDR 10, HDR 10+, HLG ma anche Dolby Vision, Dolby Atmos e ha un telecomando vocale Alexa di qualità superiore. Lo spazio di archiviazione è doppio (16 GB invece di 8 GB) e una RAM doppia (2 GB invece di 1 GB). Permette il collegamento con Wi-Fi 6 ma anche con cavo Ethernet. Permette di collegare vari dispositivi, come decoder, console, webcam e non solo per avere un solo centro di controllo. Ha anche la Modalità Live View e finestra Picture-in-Picture.