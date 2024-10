Metal Gear Solid Delta: Snake Eater cambia la difficoltà in base all'inquadratura scelta

L'idea non è del tutto nuova e deriva dall'inquadratura introdotta in Metal Gear Solid 3: Subsistence , la versione espansa e migliorata uscita dopo l'originale del 2004, anche se introduce diverse novità rispetto a quest'ultima.

In un'intervista pubblicata da Famitsu emerge un particolare interessante di Metal Gear Solid Delta: Snake Eater , evidenziando come il remake modifichi la difficoltà generale del gioco in base all'inquadratura scelta , fra la terza persona nuova e la telecamera classica dall'alto.

Due esperienze diverse

Non è possibile passare in ogni momento da un'inquadratura all'altra: la selezione di questa può essere fatta solo all'inizio della partita e di fatto determina un'esperienza di gioco diversa, che viene definita "Legacy" per quanto riguarda la versione classica o "New Style" per la nuova inquadratura in terza persona.

Poiché sarebbe più semplice affrontare il gioco con quest'ultima, che consente una visione più chiara dell'ambiente circostante, tutti gli elementi del gameplay sono stati modificati in maniera da risultare più impegnativi e fornire comunque una sfida di un certo livello.

La stessa cosa non succedeva con Subsistence, anche perché all'epoca il fatto di sparare con precisione attraverso tale inquadratura risultava particolarmente complesso, e adottare la visuale in prima per una maggiore precisione rendeva tutto alquanto macchinoso per l'impossibilità di muoversi in tali condizioni.

La nuova inquadratura in terza persona ovviamente si presenta con tutte le meccaniche moderne, ma per compensare questo maggiore comfort è stato anche aumentato il livello di sfida in maniera proporzionale. Al contrario, selezionando la modalità classica il livello di difficoltà resta paragonabile a quello originale, dunque generalmente più basso rispetto alla nuova modalità, ma reso complesso proprio dai limiti dell'inquadratura stessa.

