Henry Cavill sta giocando a Warhammer 40.000: Space Marine 2 e gli piace un sacco

A quanto pare Henry Cavill sta giocando a Warhammer 40.000: Space Marine 2 e il gioco di Saber Interactive gli piace un sacco, come testimonia il messaggio che l'attore ha pubblicato su Instagram alcuni giorni fa.

Appassionato di videogiochi e di Warhammer, Cavill non poteva chiaramente esimersi dal provare l'esperienza di Space Marine 2, anche alla luce dell'accordo stipulato con Amazon per la realizzazione di una serie televisiva di Warhammer 40.000 destinata alla piattaforma streaming Prime Video.

"Questo è un gioco coi controca**i", ha scritto l'attore. "Dico sul serio, hanno fatto davvero un gran bel lavoro, eh? Non sono ancora riuscito a completare la campagna al livello di difficoltà Angel of Death da solo (o almeno non ho avuto la pazienza di farcela da solo!), ma la adoro!"

"Mi sta piacendo tanto anche il PvP e non vedo l'ora che venga arricchito ed esteso: possiede senz'altro il potenziale per diventare straordinario! Per chiarire: non so assolutamente nulla di come si sviluppano i videogiochi, per cui magari quello che sogno potrebbe essere difficile da realizzare!"