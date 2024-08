La serie Amazon di Warhammer 40.000 con Henry Cavill si farà solo a determinate condizioni

Considerando la grande passione di Cavill per l'universo di Warhammer e quanto accaduto alla serie di The Witcher su Netflix , è facile comprendere il motivo dietro queste richieste. Allo stesso tempo, tuttavia, il fatto che Amazon non abbia ancora firmato rappresenta inevitabilmente un rischio per il progetto.

Si tratta di termini stabiliti dall'editore dopo l'annuncio dello show live action, in cui è stato indicato un periodo di dodici mesi, da dicembre 2023 a dicembre 2024, entro cui Amazon dovrà accettare una serie di condizioni sul piano creativo che probabilmente sono state stilate per tutelare l'autenticità del franchise .

Un progetto ambizioso

Come ricorderete, l'annuncio della serie di Warhammer 40.000 con protagonista Henry Cavill è arrivato alla fine del 2022, al termine di un periodo particolarmente difficile per l'attore inglese, che aveva lasciato il ruolo di Geralt di Rivia per tornare a vestire i panni di Superman, salvo poi essere licenziato da James Gunn.

Cavill ha detto che lavorare alla serie di Warhammer 40.000 rappresenta per lui un grande privilegio e non c'è dubbio che le condizioni poste da Games Workshop ad Amazon vadano nella direzione di un progetto che sia il più possibile fedele alle opere legate al brand.

Tuttavia sappiamo bene quanto possa essere impegnativo partecipare alle riprese di una serie televisiva, specie laddove si sviluppi per più stagioni, per un attore che gode ancora di una certa considerazione in quel di Hollywood e, di recente, si è avvicinato anche a Disney.