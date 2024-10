Oura Ring 4 migliora in tutto, dai sensori più precisi fino al design più snello

Uno dei problemi più evidenti su dispositivi di questo genere è lo spostamento dell'anello durante il giorno, che può influire sull'accuratezza dei dati. Per questo motivo Oura Ring 4 passa da otto a diciotto percorsi di segnale , selezionando automaticamente il migliore per ottenere dati più affidabili. Secondo Oura, questo si traduce in un incremento del 120% della qualità del segnale e in un miglioramento del 30% nella precisione del monitoraggio dell'ossigenazione del sangue.

A prima vista, l' Oura Ring 4 potrebbe sembrare simile al modello precedente, ma presenta delle modifiche davvero interessanti. Realizzato interamente in titanio per garantire così una maggiore resistenza, il nuovo anello è completamente rotondo (eliminando il bordo piatto presente su alcuni modelli precedenti). Inoltre, i sensori interni, che prima erano un po' sporgenti, sono ora incassati, garantendo un profilo più confortevole e un'aderenza ottimale al dito, riducendo il rischio di sfregamenti.

Un'app ridisegnata e nuove funzionalità

L'aggiornamento però non arriva solo per il device, ma anche per l'app che lo gestisce. Essa adesso presenta tre sezioni principali: Today, Vitals e My Health. La prima mostra una panoramica dinamica che cambia in base all'orario e agli obiettivi di salute dell'utente, la seconda permette di esplorare più a fondo le metriche e i punteggi biometrici. L'ultima invece si concentra sulle tendenze a lungo termine, offrendo un quadro più chiaro dell'evoluzione dello stato di salute.

L'Oura Ring 4 sulla sua base di ricarica

Tra le nuove funzionalità, spiccano il monitoraggio automatico dell'attività per 40 tipi di attività diversi e le previsioni della finestra temporale utile per chi sta cercando di concepire. Tuttavia, Oura sottolinea che questa funzione non è destinata a essere utilizzata come contraccettivo, indicando la collaborazione con Natural Cycles per chi cerca una soluzione in tal senso. Infine, il programma Labs di Oura sarà finalmente disponibile anche su Android, ampliando ulteriormente le opzioni per gli utenti.

L'Oura Ring 4 sarà disponibile in sei colori e potrà essere acquistato in taglie che andranno dal 4 al 15, un significativo miglioramento rispetto al modello precedente, che era limitato alle taglie 6-13. Il nuovo anello sarà venduto al prezzo di partenza di $349 e sarà idoneo a detrazioni fiscali per motivi di salute. Nonostante il rialzo di $50 rispetto al modello precedente, che rimarrà comunque disponibile fino a esaurimento scorte, il costo dell'abbonamento (mensile da $6 o annuale da $70) rimarrà invariato.