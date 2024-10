Starfield è "il miglior gioco mai realizzato" da Bethesda, dice un director: non importa se non vi piace

Starfield vi piace o no? Anzi, non ditecelo, poco conta in realtà, perché Bethesda è più che sicura che si tratti del suo miglior gioco sotto tanti punti di vista , non importa se il risultato finale non faccia per voi.

La dichiarazione del design director di Starfield

Pagliarulo ha dichiarato: "Penso che sotto molti aspetti, Starfield sia la cosa più difficile che Bethesda abbia mai fatto. Ci siamo spinti a fare qualcosa di totalmente diverso. Inserire in una Xbox il più grande e ricco GDR di simulazione spaziale che si potesse immaginare. Il fatto che ci siamo riusciti rende Starfield una specie di meraviglia tecnica. È anche, per molti versi, il miglior gioco che abbiamo mai realizzato. Ma per noi la cosa più importante è che Starfield ha una sua personalità unica e ora si trova accanto a Fallout ed Elder Scrolls".

"Potrebbe non essere il tipo di gioco che tutti amano, ma cosa lo è?", ha aggiunto Pagliarulo, "Abbiamo creato una nuova IP, da zero, e un'esperienza assolutamente unica su console. Non sto dicendo che Starfield sia migliore o peggiore di altri giochi, ma solo che è diverso per ciò che offriamo. È quella strana miscela Bethesda di immersione, azione e gioco di ruolo... ma anche diverso [dagli] altri giochi di ruolo di Bethesda".

Certo, alla fine in parte conta anche la reazione del pubblico e, per quanto riguarda il DLC, non pare che sia totalmente positiva: Starfield - Shattered Space non ha convinto i giocatori su Steam: oltre metà delle recensioni è negativa.