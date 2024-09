Nintendo deposita un nuovo dispositivo presso l'FCC ma non è la prossima console

Non si tratta però di novità su Nintendo Switch 2, ma su un qualche nuovo tipo di dispositivo . Vediamo cosa sappiamo a riguardo.

Nintendo , prima o poi, dovrà annunciare la sua prossima console da gioco - sempre più spezzo al centro dei rumor - ma prima di allora vi potrebbero essere degli indizi, come documenti dedicati all'hardware. I fan sono quindi sempre molto attenti a notare qualsiasi movimento "sospetto" presso vari siti e ora alcuni hanno scovato dei file interessanti.

Il nuovo dispositivo di Nintendo

Nintendo ha depositato un nuovo dispositivo presso l'FCC, ma come detto non sembra trattarsi del chiacchierato Nintendo Switch 2. In base alle informazioni fornite dalla compagnia di Kyoto, sembra invece che si tratti di una periferica di qualche tipo.

I controller per Switch

Secondo i documenti depositati presso l'FCC, questo dispositivo viene indicato dall'azienda come "dispositivo wireless". In particolare, non viene definito un controller o una console di gioco. Questo fa pensare che si tratti di una periferica di qualche tipo.

A dare maggior credito a questa ipotesi vi è il fatto che non è presente alcun tipo di batteria in questo dispositivo. Per funzionare, il dispositivo deve essere collegato solo tramite USB-C. È inoltre dotato di Wi-Fi a 2,4 GHz.

Difficile dire esattamente di cosa si tratti: potrebbe essere un nuovo oggetto per giocare a un videogioco ancora da annunciare che funziona collegato alla console. Per ora però è inutile fare speculazioni troppo specifiche visto che mancano tanti dettagli. Non ci resta che attendere.

