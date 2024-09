Nintendo Switch 2 e i rumor dei videogiochi: facciamo il punto su cosa potrebbe offrire la console

Nintendo Switch 2 (nome non ufficiale) non è ancora stato svelato ma ci sono ovviamente tantissimi rumor a esso legati. Non solo però sono dedicati alla console, ma anche ai videogiochi che saranno pubblicati, dettaglio che probabilmente interessa ancora di più rispetto alle specifiche tecniche.

I rumor sui giochi per Nintendo Switch 2

Per un rumor del 2023, Mario Kart X è uno dei giochi in arrivo nel 2025 e probabilmente insieme alla nuova console. Per la fonte, Nintendo sta spendendo molto per questo capitolo che potrebbe essere il più costoso di sempre per la compagnia. Non è impossibile, visto che Mario Kart 8 Deluxe è il più grande successo di Nintendo Switch e un'opera in grado di vendere per anni e anni, con la possibilità di continuare a guadagnare grazie a componenti aggiuntivi. Un grande progetto per la prossima generazione è quasi scontato.

Una sirena in Super Mario Odyssey

Si parla poi di un nuovo gioco di Super Mario 3D, che vada a coprire il ruolo che Super Mario Odyssey ha coperto su Nintendo Switch. La fonte affermava che graficamente sarà notevole e che sarà un gioco a mappa aperta quattro volte più grande di tutti gli ambiente di Odyssey sommati assieme. Inoltre ci sarà spazio per tanti personaggi della saga, compresi Donkey Kong, Luigi, Peach, Captain Toad e Pauline.

Si parla poi di Animal Crossing, che non dovrebbe arrivare però prima del 2026. In questo caso dovrebbe essere un gioco classico della serie con però migliori funzioni multigiocatore, città più grandi con anche grattacieli e un nuovo sistema monetario.

Xenoblade Chronicles X merita un remake?

Più in generale, si parla anche di un nuovo gioco di Donkey Kong, di Star Fox, il remake di Xenoblade Chronicles X e la prossima generazione di Pokémon più altri due giochi. Chiaramente non mancheranno anche giochi di terze parti e i rumor puntano il dito verso:

Assassin's Creed Shadows

Visions of Mana

Persona 1 e 2 Remakes

Nuovi Jet Set Radio, Crazy Taxi, Golden Axe, Shinobi e Streets of Rage da Sega

Persona 3 Reload

Metaphor: ReFantazio

Bayonetta Trilogy

Super Monkey Ball

Monster Hunter

GTA 6

Chiaramente sono solo rumor e non informazioni ufficiali. Non è affatto impossibile che vari di questi dettagli non si rivelino veri, ma una cosa è certa: vi è eccitazione per la potenziale lista di opere in arrivo sulla piattaforma di Nintendo.