Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii fu svelato da un leak a cui nessuno credette, era troppo assurdo

Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii è stato da poco svelato ed è semplicemente una follia. La nuova avventura d'azione di RGG Studio ci metterà di nuovo nei panni di Majima che ha però perso la memoria, è naufragato alle Hawaii e in due giorni è diventato il capitano di un vascello pirata. Inoltre sarà aggiunto il comando del salto per la prima volta nella saga.

Ammettiamolo, se vi avessimo detto in anticipo tutto queste cose non ci avreste creduto. O dovremmo dire che non ci avete creduto, perché in realtà erano state svelate da un leak che nessuno ha ritenuto fosse minimamente affidabile.