I giochi più attesi in Giappone secondo Famitsu mostrano che Pragmata non è stato dimenticato

La classifica dei giochi più attesi in Giappone

Come condiviso dall'utente Genki, di cui vedete il tweet qui sotto, la Top 10 di Famitsu per la settimana non è poi così diversa dal solito. Troviamo infatti i seguenti giochi in classica:

Dragon Quest 3 HD-2D (Versione Nintendo Switch) - 753 voti Monster Hunter Wilds - 541 voti The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom - 445 voti Dragon Quest 3 HD-2D (Versione PS5) - 360 voti Pragmata - 318 voti Metaphor: ReFantazio - 302 voti Dragon Quest 1 & 2 HD-2D (Versione Nintendo Switch) - 270 voti Romancing Saga 2 - 217 voti Silent Hill 2 - 196 voti Mario & Luigi Fraternauti alla carica - 180 voti

La parte forse più interessante è come Pragmata, il gioco di Capcom annunciato nel 2020, continui a essere nella parte alta della classifica, sebbene nel corso di anni non sia stato detto quasi nulla a riguardo. Non stupisce invece il successo di Dragon Quest e Monster Hunter Wilds.