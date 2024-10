Nintendo: Alarmo è ora disponibile in Italia in esclusiva per My Nintendo Store

Come anticipato nella giornata di ieri, Nintendo ha dato il via alle vendita di Nintendo: Alarmo in Italia e gli altri paesi europei in esclusiva tramite il My Nintendo Store .

Cos'è Nintendo: Alarmo

Se siete interessati, potrete acquistare Nintendo: Alarmo a questo indirizzo. Se preferite comprarlo su altri store, vi conviene armarvi di un pizzico di pazienza. Infatti, inizialmente sarà in vendita esclusivamente sul My Nintendo Store, con il lancio presso i negozi di terze parti in programma per la metà di gennaio del prossimo anno.

La sveglia interattiva Nintendo: Alarmo

Se vi siete persi l'annuncio ufficiale di ieri, Nintendo: Alarmo è una sveglia interattiva che utilizza sfondi, suoni e personaggi dei giochi Nintendo, come Super Mario e The Legend of Zelda, per svegliarvi in maniera divertente e coinvolgente. Non solo, utilizza anche dei sensori di movimento per interagire con l'utente. Ad esempio, è possibile silenziare l'allarme della sveglia con un gesto della mano o alzandosi dal letto. Inoltre, Nintendo: Alarmo può essere personalizzata e riceverà nel tempo degli aggiornamenti con nuovi suoni e sfondi.