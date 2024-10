L'ultima patch di EA Sports FC 25 elimina l'exploit "Sprint Boost" che rovinava il multiplayer competitivo

In particolare, in questo caso l'aggiornamento ha eliminato un glitch che alcuni giocatori sfruttavano per ottenere un vantaggio nel multiplayer, rovinando di conseguenza l'esperienza competitiva.

Addio Sprint Boost

Nello specifico questo exploit, chiamato dalla community "Sprint Boost", permette di aumentare in maniera improvvisa e sostanziale la velocità dei giocatori in campo con una semplice combinazione di comandi, causando il caos soprattutto nella modalità PvP come Ultimate Team. O meglio, "permetteva", dato che grazie alla patch il problema dovrebbe essere stato risolto, per la gioia di chi piace cimentarsi nelle modalità competitive.

Oltre a eliminare questo glitch, l'aggiornamento "Live Tuning" riduce l'altezza dei passaggi alti nella modalità Rush e riduce la precisione dei passaggi filtranti al volo e di quelli eseguiti con angolazioni estreme. Vi ricordiamo che EA Sports FC 25 è disponibile per PC, PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One e Nintendo Switch. Se volete saperne di più sul gioco, ecco la nostra recensione.