Il gioco più venduto ad agosto negli USA mantiene un record lungo 25 anni per il suo franchise

Mat Piscatella dell'agenzia di analisi Circana ha condiviso i dati di vendita di software e hardware per il mese di agosto (sì, stanno arrivando solo ora) negli USA. Grazie alle informazioni possiamo vedere quali sono i prodotti più venduti a livello videoludico.

Prima di tutto, viene indicato che PlayStation 5 è la console più venduta in tale mese (39% delle unità sono Digital), calcolando sia numero di unità che in introiti, Xbox Series X|S è seconda, sempre in entrambe le metriche (il 43% sono Xbox Series S). Nintendo Switch è quindi la terza console. Quest'ultima è inoltre quella che ha ottenuto un calo di vendite maggiore (-41%) contro il -36% di PS5 e il -34% di Xbox Series X|S.

In generale, la spesa sugli hardware è calata del 36% rispetto a un anno fa (ora a 208 milioni di dollari): comprensibile visto che tutte le console vendono meno. Per quanto riguarda gli accessori, il calo è minimo (3%) rispetto a un anno fa. PS Portal venduta di più (ed è anche il più venduto dall'inizio del 2024 alla fine di agosto), ma i gamepad hanno venduto il 10% di meno durante il mese. Il controller DualSense nero rimane comunque il dispositivo più venduto in termini di guadagni.