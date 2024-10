Pokémon GO annuncia l'evento Halloween Parte 1, vediamo i dettagli

Per tutta la durata dell'evento, una fitta rete di misteri si dispiegherà davanti a voi: una ricerca a tempo gratuita vi condurrà alla scoperta di Spiritomb e dei suoi 108 spiriti, mentre una ricerca a tempo a pagamento vi offrirà ricompense esclusive e incontri indimenticabili con Pokémon come Froakie e Rowlet in costume.

Le sorprese, tuttavia, non finiscono qui! Le strade si animeranno con nuovi Pokémon a tema Halloween come Umbreon cromatico, che apparirà più frequentemente nei raid, mentre Zorua cromatico si nasconderà tra l'erba alta, pronto a giocare qualche scherzo.

Niantic ha annunciato i dettagli relativi all' evento Halloween Parte 1 di Pokémon GO , che si svolgerà dalle 10.00 di martedì 22 ottobre alle 10.00 di lunedì 28 ottobre, coinvolgendo i tantissimi giocatori del mobile game con svariate attività.

Un Halloween da non dimenticare

A poche settimane dall'arrivo del Dynamax in Pokémon GO con la stagione Max Out, il titolo di Niantic si prepara dunque a vivere un altro periodo speciale, all'insegna dell'atmosfera e delle sorprese.

Due dei Pokémon per l'evento Halloween Parte 1 di Pokémon GO

L'aria di Halloween avvolgerà ogni angolo del mondo Pokémon: nuovi adesivi e oggetti per l'avatar vi permetteranno di modificare il vostro personaggio, mentre decorazioni a tema e un coinvolgente remix della musica di Lavandonia creeranno un'atmosfera da brivido.

Esplorate cimiteri illuminati da lanterne, foreste inquietanti e città avvolte dalla nebbia. Ogni angolo nasconde sorprese e avventure inaspettate. Catturate Pokémon rari, sconfiggete potenti avversari e create ricordi indimenticabili.

Non lasciatevi sfuggire questa occasione unica per vivere l'emozione di Halloween in compagnia dei vostri Pokémon preferiti. Preparatevi a urlare di gioia e di paura, perché l'avventura sta per iniziare!