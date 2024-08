Il Dynamax arriva in Pokémon GO con la stagione Max Out, chi sarà il Pokémon misterioso del teaser trailer?

Confermando gli indizi lasciati nei mesi scorsi, il team di Niantic ha pubblicato un teaser trailer di Pokémon che ha annunciato l'arrivo delle trasformazioni Dynamax in Pokémon GO con la stagione Max Out.

La nuova stagione aprirà i battenti dal 3 settembre e si concluderà il 3 dicembre. Oltre al Dynamax, dal trailer possiamo intuire che tra le novità ci saranno anche nuovi Pokémon della Regione di Galar che ancora non hanno fatto il loro debutto nel titolo mobile. Infatti, al momento solo 20 dei 112 Pokémon introdotti in Spada e Scudo sono arrivati in Pokémon GO.