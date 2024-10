Il nuovo video di A Quiet Place: The Road Ahead presenta la protagonista, Alex

Attraverso una serie di flashback, seguiremo le vicende di questa ragazza e delle persone a cui è più legata, fra cui il suo fidanzato Martin, partendo dai giorni che precedono l'invasione per scoprire poi come questi personaggi se la sono cavata nella nuova realtà post-apocalittica in cui è stato trasformato il loro mondo.

Appassionata di ingegneria e di musica , Alex si trova a dover sfruttare le sue abilità e le sue competenze per sfuggire ai mostruosi invasori introdotti nella saga cinematografica di A Quiet Place, che come sappiamo sono dotati di un udito particolarmente acuto e possono individuare le loro prede anche a grande distanza.

Un progetto importante e ambizioso

In uscita il 17 ottobre su PC, PS5 e Xbox Series X|S, A Quiet Place: The Road Ahead si pone senza dubbio come il progetto più importante e ambizioso di sempre per il team italiano di Stormind Games, già autore di Batora: Lost Haven e dei due capitoli di Remothered.

Confrontarsi con una proprietà intellettuale di rilievo internazionale come quella di A Quiet Place rappresenta una prova davvero importante per lo studio e siamo curiosi di scoprire quale sarà il risultato dei loro sforzi.

Come già detto, potremo farlo fra pochi giorni: il gioco uscirà il prossimo 17 ottobre su PC, PS5 e Xbox Series X|S.