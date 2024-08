La data di uscita di A Quiet Place: The Road Ahead è stata confermata con un trailer

La data di uscita di A Quiet Place: The Road Ahead è stata confermata da Stormind Games e Saber Interactive con un nuovo trailer, a qualche ora dal leak che l'ha rivelata in anticipo: il gioco sarà disponibile su PC, PS5 e Xbox Series X|S a partire dal 17 ottobre, al prezzo di 29,99€.

Basato sulla celebre saga cinematografica di A Quiet Place, il gioco ci vedrà affrontare la misteriosa invasione che ha sconvolto il mondo, nei panni di una ragazza che si trova a dover fuggire in cerca di un luogo sicuro insieme ad altri sopravvissuti.

Attraversare le città ormai abbandonate non sarà semplice, perché i mostri sono sempre in agguato e riescono a percepire anche i suoni più flebili, ragion per cui dovremo osservare un assoluto silenzio mentre ci muoviamo in cerca di una via d'uscita.