Il trailer di lancio di Until Dawn in versione PC e PS5 ci mostra direttamente le sequenze finali

Il breve video ci mostra tantissime scene di gioco, comprese alcune sequenze prese direttamente dai finali . Se non avete giocato l'opera originale, potreste quindi voler saltare questo filmato. Non ci sono veri e propri spoiler, soprattutto se non analizzate il video frame per frame (un frammento molto veloce è al limite dello spoiler, dal nostro punto di vista) ma in ogni caso è innegabile che questo trailer di Until Dawn non si preoccupa di nascondere alcuni eventi avanzati.

Sony Interactive Entertainment ha pubblicato tramite il canale YouTube ufficiale di PlayStation il trailer di lancio di Until Dawn in versione PC e PS5 . Ricordiamo che la data di uscita è fissata per il 4 ottobre .

Il trailer di lancio di Until Dawn per PS5 e PC

Il video non ci racconta molto del gioco, se non che è stato ricreato e potenziato per PlayStation 5 e PC. Ricordiamo che il gioco originale è per PS4 e non ci sarà la possibilità di fare un upgrade a pagamento, a differenza di quanto avvenuto con The Last of Us Parte 2 e Horizon Zero Dawn versione remaster.

Until Dawn è un'avventura narrativa cinematografica ispirata ai film slasher. Un gruppo di ragazzi si ritrovano in una baita di montagna a un anno dalla scomparsa di due ragazze loro amiche. Nel buio della notte, però, i protagonisti vengono presi di mira da figure oscure, di cui ovviamente non sveleremo i dettagli.

Il gameplay si fonda sull'esplorazione, la raccolta di collezionabili narrativi che ci permettono di capire cosa sta accadendo e sui QTE. Dovremo anche prendere continue scelte che determineranno la sopravvivenza o la morte dei personaggi.

Vi ricordiamo che Until Dawn Remake è ora disponibile al download anticipato, vediamo quanto spazio occupa.