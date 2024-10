Quanto costano Horizon Zero Dawn Remastered e LEGO Horizon Adventures? I prezzi circolano in rete

La saga di Horizon di Guerrilla Games è pronta ad arrivare con due nuovi (parzialmente nuovi, più precisamente) giochi: Horizon Zero Dawn Remastered e LEGO Horizon Adventures. Quanto costeranno le due opere?

L'informazione arriva in anticipo tramite il noto e molto affidabile leaker billbil-kun. La fonte aveva già indicato i prezzi in dollari, ma ora sappiamo esattamente quanto costeranno i due giochi in euro. Inoltre, ha anche mostrato le copertine dei giochi.