Pokémon Scarlatto e Violetto avranno nuovi raid Teracrystal e apparizioni di massa questa settimana

Due eventi speciali sono in arrivo in Pokémon Scarlatto e Violetto a ottobre, con date che sono trapelate in attesa dell'annuncio ufficiale: si tratta di un nuovo Raid Teracristal da 5 stelle e di un'apparizione di massa, entrambe previste questa settimana, dal 18 al 20 ottobre.

Entrambi gli eventi arrivano a breve distanza dal precedente raid teracristal con l'Infernape, da ben sette stelle, che si è concluso da poco all'interno del mondo di Pokémon Scarlatto e Violetto, e porteranno nuove possibilità di catturare creature più o meno rare anche in questa settimana.

Il Raid Teracristal da cinque stelle avrà per protagonisti Armarouge, Ceruledge, Stonjourner e Eiscue, peraltro consentendo di ottenere delle creature esclusive di entrambi i capitoli sull'altro senza dover procedere con gli scambi, dunque una buona occasione da sfruttare.