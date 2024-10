Svelate risoluzione e framerate di A Quiet Place: The Road Ahead su PS5 e Xbox Series X|S

A pochi giorni dal debutto nei negozi di A Quiet Place: The Road Ahead sono arrivate informazioni circa risoluzione e framerate delle modalità grafiche disponibili per le versioni PS5, Xbox Series X e Series S .

A Quiet Place: The Road Ahead arriva la prossima settimana

Vi ricordiamo che A Quiet Place: The Road Ahead sarà disponibile su PS5, Xbox Series X|S e PC a partire da giovedì 17 ottobre. Si tratta di un'avventura horror in prima persona ricca di tensione e che racconterà una storia originale e inedita nel mondo post-apocalittico della serie A Quiet Place, dove gli umani sono diventate le predi di mostruose e letali creature che sfruttano l'udito per cacciare.

Uno dei mostri di A Quiet Place: The Road Ahead

Sarà dunque fondamentale spostarsi negli ambienti di gioco limitando al minimo i rumori. Infatti, azionare un meccanismo o calpestare sbadatamente un coccio di vetro o una lattina per richiamare a sé attenzioni indesiderate. In tutto ciò dovremo raccogliere risorse e sfruttare la materia grigia per superare le difficili situazioni che propone il gioco, come possiamo vedere in questo filmato di gameplay ricco di tensione.