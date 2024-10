Apple potrebbe introdurre un sistema di rimozione della batteria con corrente elettrica

Apple potrebbe innovare ancora una volta il suo approccio alla rimozione delle batterie sui futuri iPhone 17, includendo la stessa tecnologia già vista sugli iPhone 16 e 16 Plus. Questo nuovo sistema utilizza una corrente elettrica a basso voltaggio, come quella fornita da una batteria da 9V o da un caricatore USB-C, per facilitare il processo di rimozione delle batterie senza l'utilizzo di adesivi tradizionali .

Questa soluzione potrebbe avere un impatto significativo sulla facilità di riparazione dei dispositivi , in linea con l'impegno di Apple verso la sostenibilità e l'efficienza delle riparazioni. La tecnologia offre anche un notevole vantaggio in termini di velocità e precisione rispetto ai metodi tradizionali, rendendo più semplice per i tecnici e gli utenti finali rimuovere e sostituire le batterie senza complicazioni.

In attesa di una conferma

Majin Bu ha condiviso una foto che mostra diverse dimensioni del nuovo adesivo, corrispondenti alle quattro varianti della linea iPhone 17. Nonostante altri leaker non abbiano ancora confermato questa informazione, Apple ha dimostrato in passato di voler migliorare continuamente l'esperienza di riparazione per i suoi utenti. Se l'adozione di questa tecnologia si estenderà a tutti i modelli, potrebbe rappresentare un importante passo avanti.

Il profilo del nuovo iPhone 16

In ogni caso, come sempre accade con i rumor non confermati, è consigliabile prendere questa notizia con cautela. Majin Bu, pur avendo avuto successo con alcune previsioni passate, non è sempre stato preciso. Sarà interessante osservare se Apple confermerà queste innovazioni durante il prossimo evento di lancio degli iPhone, previsto per settembre 2025. Non ci resta che attendere, soprattutto considerati i cambiamenti che stanno avvenendo in casa Apple per quanto riguarda i team leader.