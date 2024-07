Il nuovo video di A Quiet Place: The Road Ahead mostra 10 minuti di gameplay ricchi di tensione

Come nella serie cinematografica, infatti, i giocatori dovranno fare estrema attenzione a ogni azione e durante gli spostamenti per non gerare il benché minimo rumore. Basta anche una breve distrazione per calpestare inavvertitamente un barattolo o un coccio di vetro e attirare sul posto i mostri famelici che ci danno la caccia.

Il silenzio è il nostro migliore alleato

In particolare il filmato ci mostra 10 minuti di gameplay all'interno di quello che sembrerebbe essere un ospedale. Oltre a non dover fare il minimo rumore, la protagonista dell'avventura dovrà gestire con parsimonia la batteria della sua torcia, che sarà possibile rifocilare con le rare batterie sparse per le ambientazioni, nonché usare di tanto in tanto un inalatore per combattere l'asma, per evitare conseguenze spiacevoli.

A Quiet Place: The Road Ahead è un'avventura horror single-player in prima persona che racconta una storia originale rispetto ai film su cui è basato. Il titolo è attualmente in sviluppo per PC, PS5 e Xbox Series X|S, con data di uscita ancora da svelare. Nel frattempo, potete leggere la nostra intervista con il team italiano di Stormind Games.