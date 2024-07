NVIDIA GeForce Now a metà prezzo con gli sconti estivi, 9 giochi aggiunti la catalogo

Il nuovo GFN Thursday di questa settimana porta più novità del solito: oltre ai 9 giochi aggiunti al catalogo, tra i quali troviamo novità molto interessanti come Kunitsu-Gami e Flintlock: The Siege of Dawn, partono anche gli sconti estivi che consentono di acquistare gli abbonamenti Priority e Ultimate a metà prezzo.

Da oggi fino al 18 agosto, chiunque voglia provare GeForce NOW o fare un upgrade al proprio abbonamento potrà acquistare uno degli abbonamenti Ultimate e Priority da 1 mese o 6 mesi alla metà del prezzo standard.

Nella fattispecie, come riassunto nello schema riportato qui sotto, i prezzi praticati in questo periodo sono i seguenti:

Abbonamento Priority - 4,99$ al mese invece di 9,99$

Abbonamento Ultimate - 9,99$ al mese invece di 19,99$

Ricordiamo che NVIDIA GeForce Now può essere utilizzato anche nel tier gratuito, che consente però 1 ora di sessione al massimo, oltre all'assenza delle tecnologie più avanzate.