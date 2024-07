A fronte di quanto accaduto nei giorni scorsi in America, la quarta stagione di The Boys ha dipinto uno scenario, se possibile, ancora più agghiacciante, che si è concluso con un episodio che originariamente si sarebbe dovuto intitolare "Assassination run". All'ultimo momento si è preferito un titolo generico, ma la verità è che a questo finale di stagione siamo arrivati col fiato corto, passando per otto episodi che hanno esplorato una pluralità di sottotrame e archi narrativi. Le sorprese non sono mancate, e anche qualche ribaltone rispetto alle nostre impressioni dei primi tre episodi, ma in questa recensione di The Boys 4 proveremo a rispondere alla domanda che molti cominciano a farsi: ne abbiamo ancora bisogno?

Cosa non ha funzionato

E dopo aver visto il finale, ebbene sì, abbiamo decisamente bisogno di un'altra stagione di The Boys che sciolga tutti i nodi ora che lo status quo è drammaticamente cambiato. Infatti è stato proprio questo il problema di questa quarta stagione così frustrante: la fondamentale staticità dei protagonisti e delle loro sottotrame nonostante il tema di quest'annata fosse proprio il cambiamento. The Boys ormai la conosciamo tutti per i suoi momenti scioccanti che, scemata la novità, hanno finito per diventare il cardine di una serie che gira su sé stessa da tempo, facendo solo piccoli progressi.

Il diabolico Patriota di Anthony Starr è sempre ipnotico

La sensazione quest'anno è stata più concreta del solito. Superati i primi tre episodi, usciti insieme, abbiamo sofferto una certa stanchezza mentre le sottotrame si sviluppavano a passo di lumaca, spesso percorrendo sentieri già battuti. The Boys, per surreale che sia, è comunque fatta soprattutto di personaggi umani - anche se sono Super - che danno un senso a una trama asciuttissima, lineare e inverosimile: ora che Patriota e i suoi Sette sanno chi sono i Boys di Butcher, è assurdo che non vogliano farli fuori o che si facciano scrupoli a livello d'immagine o politico. Eppure è quello che succede per gran parte della stagione, coi nostri che riescono sempre a scampare per un pelo ad ogni agguato o aggressione grazie al potere metanarrativo della "plot armor": non possono morire perché lo show non può fermarsi.

È solo negli ultimi episodi, e in particolare nel finale di stagione, che la posta si alza tantissimo, mettendo a rischio le vite dei protagonisti e rovesciando i rapporti di alcuni di loro. Nel mezzo "succedono cose" anche non troppo interessanti che fanno pensare all'inevitabile: la stagione 5 ci sembra davvero il momento migliore per chiudere la serie. Di sicuro la realtà statunitense sta dando parecchi spunti a Eric Kripke e ai suoi scrittori.

A-Train è stato il vero MVP di questa stagione

Un'altra cosa di cui abbiamo sentito la mancanza in The Boys 4 è l'ironia. Le precedenti stagioni di The Boys erano infarcite di black humor mentre questa volta abbiamo avuto l'impressione che la produzione Prime Video si prendesse fin troppo seriamente: i momenti comici non sono mancati ma hanno stonato nell'insieme, tirati in qualche caso troppo per le lunghe come nel caso delle pecore cannibali. Gira e rigira, siamo tornati alla stessa musica: i problemi di M.M. con sua figlia e l'ex moglie, Abisso che fa Abisso, Frenchie e Kimiko che will they won't they con un terzo incomodo e così via. Peraltro l'arco narrativo di Frenchie ci è apparso il più debole di tutti, tant'è che persino gli scrittori a un certo punto l'hanno messo in panchina per concentrarsi sugli altri personaggi.

Persino Patriota ci è sembrato vecchio e stanco, dentro e fuori la narrazione. Esclusa la sottotrama che lo vede confrontarsi brutalmente col proprio passato, il personaggio interpretato magistralmente da Anthony Starr, che ha sempre trainato la serie insieme a Butcher, questa volta lo abbiamo trovato troppo prevedibile.

Jeffrey Dean Morgan e Karl Urban in una scena di The Boys 4

La prevedibilità è stata, in un certo senso, la croce di questa stagione. Praticamente ogni sviluppo promette un esito scontatissimo e per un momento ci siamo sentiti come se stessimo spuntando le voci di un elenco. Le indecisioni di Ryan? Fatto. La scenata di gelosia causa mutaforma? Fatto. L'amante che scopre un segreto scomodo e rompe la relazione? Fatto. Abisso che si intrattiene con pesci, polpi e altre creature marine? Fatto. E così via. Anche la sottotrama di Butcher era praticamente telefonata, il che ha indebolito retroattivamente molte delle sue scene col magnetico Jeffrey Dean Morgan. Karl Urban è stato uno dei mattatori di The Boys ma in questa stagione ha perso colpi e la sua evoluzione, per così dire, non è che ci convinca così tanto.