Helldivers presto riceverà un nuovo Titolo di Guerra, Sony si è lasciata sfuggire i primi dettagli

Alcuni giocatori su Reddit hanno postato l'immagine di una notifica della PlayStation App di Sony riguardo all'ultimo pacchetto pubblicato, "Viper Commandos". Fin qui nulla di strano, se non fosse che la descrizione offerta dalla compagnia si riferisca in realtà a un nuovo Titolo di Guerra, chiamato "Freedom's Flame" .

A quanto pare Sony si è fatta un piccolo autogol, svelando erroneamente il prossimo Titolo di Guerra di Helldivers 2 , che come da tradizione dovrebbe introdurre nuove armi, armature, oggetti cosmetici e altro ancora.

I danni da fuoco diventeranno meta con il nuovo Titolo di Guerra?

Stando alla decrizione, Freedom's Flame includerà "armi infuocate, armature salvavita, mantelli fantastici, emote fresche, carte giocatore e modelli". In particolare, è il termine "armi infuocate" ad aver stuzzicato l'attenzione di molti giocatori, assieme alla frase "alzate la temperatura per cremare i nemici della giustizia, Helldivers!", che sembrerebbe dunque suggerire delle nuove armi specializzate nell'infliggere danni incendiari ai nemici.

È probabile che scopriremo la verità nell'arco di pochi giorni. Il precedente Titolo di Guerra di Helldivers 2, Viper Commandos, è stato pubblicato il 13 giugno, dunque i tempi dovrebbero essere maturi per quello successivo. Nel frattempo la tag di Helldivers 2 è apparsa su Xbox Wire, suggerendo l'arrivo di una possibile conversione del gioco per Xbox Series X|S e One.