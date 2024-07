Overwatch 2 svela Juno, la nuova eroina di supporto, potrete provarla gratuitamente nel fine settimana

Il roster di eroi giocabili di Overwatch 2 continua ad espandersi con l'aggiunta di Juno, una nuova eroina in tuta da astronauta che ricoprirà il ruolo di supporto nei match dello sparatutto multiplayer di Blizzard.

Juno sarà disponibile in concomitanza con il lancio della Stagione 12, fissata al 20 agosto. Tuttavia, potrete provare le sue abilità già a partire da oggi, grazie a una prova gratuita del personaggio che si svolgerà nel fine settimana su tutte le piattaforme, per la precisione da oggi fino al 21 luglio. Sarà possibile provarla in tutte le modalità di gioco, ad eccezione di quelle classificate, per ovvi motivi.