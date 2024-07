Windows in tilt, caos globale per banche e aeroporti

Un aggiornamento difettoso del software di sicurezza di CrowdStrike, ampiamente utilizzato per la gestione della sicurezza di PC e server Windows, ha causato il blocco di migliaia di macchine, costringendole in un ciclo di avvio di ripristino e impedendo loro di avviarsi correttamente. Questo ha causato l'apparizione della famigerata BSOD, o Blue Screen of Death.

L'allarme è scattato in Australia e si sta diffondendo globalmente: le prime segnalazioni sono infatti arrivate da banche, compagnie aeree ed emittenti televisive dell'area, ma i problemi si stanno rapidamente diffondendo a livello globale, coinvolgendo anche aziende europee. Sky News, ad esempio, non è stata in grado di trasmettere i suoi notiziari mattutini, mentre Ryanair ha segnalato problemi IT che hanno impattato le partenze dei voli.

La famigerata BSOD di Windows

Anche l'aeroporto di Berlino ha avvertito di possibili ritardi a causa di "problemi tecnici", mentre numerosi call center di emergenza 911 in Alaska sono stati colpiti dal disservizio. Negli Stati Uniti, l'amministrazione federale dell'aviazione ha riferito che tutti i voli di Delta, United e American Airlines sono stati bloccati a terra a causa di un "problema di comunicazione". In Italia è impossibile accedere a Spid e di conseguenza non è possibile accedere a tutte le piattaforme in cui è richiesto.

CrowdStrike ha identificato la causa del problema e ha ritirato l'aggiornamento difettoso, ma ciò non sembra aiutare le macchine già colpite. In un thread su Reddit, centinaia di amministratori IT hanno segnalato problemi diffusi e le soluzioni alternative richiedono l'avvio delle macchine Windows in modalità provvisoria e la cancellazione di un file di sistema nella directory di CrowdStrike. Questa procedura può risultare problematica su alcuni server basati su cloud o su laptop Windows utilizzati in remoto.

In un evento apparentemente separato, Microsoft sta affrontando problemi con le sue app e servizi Microsoft 365. La causa principale di questi problemi è stata attribuita a "una modifica della configurazione in una parte dei nostri carichi di lavoro backend Azure".

