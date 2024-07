Gli autori di Chibi-Robo annunciano l'erede della serie: koROBO, ora su Kickstarter

Tiny Wonder Studio è un nuovo team indie formato da gran parte dei componenti di Skip Ltd, ovvero il team che aveva creato e sviluppato la serie Chibi-Robo su GameCube: lo studio ha appena messo su Kickstarter la sua nuova produzione indipendente chiamata koROBO, che sembra proprio presentarsi come una sorta di erede di Chibi-Robo.

Potete vedere la pagina Kickstarter del gioco a questo indirizzo, ma la campagna di raccolta fondi non è ancora partita, dunque non ci sono molte informazioni al riguardo, per il momento. Il team Tiny Wonder vuole comunque intanto spargere la voce, chiaramente, e vedere come reagirà il pubblico a questo nuovo progetto.

koROBO è diretto da Kenichi Nishi, ex-fondatore di Skip e co-director dell'originale Chibi-Robo, tanto per rimanere in tema con i collegamenti alla serie per Gamecube.