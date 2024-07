Kunitsu-Gami: Path of the Goddess ora è disponibile su PC, console e Xbox Game Pass, ecco il trailer di lancio

Kunitsu-Gami: Path of the Goddess da oggi è disponibile in tutto il mondo su PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, PC e all'interno del catalogo di PC e Xbox Game Pass. Come da tradizione, Capcom ha festeggiato il debutto del gioco con un trailer di lancio, che potrete visionare nel player all'interno di questa notizia.

Kunitsu-Gami: Path of the Goddess è un mix tra un GDR, un action e un tower defense ispirato alla mitologia giapponese, nel quale dovremo affrontare mostri di vario genere e purificare il male. La storia inizia con l'oscuro avvolgimento del mitico Monte Kafuku da parte di una forza oscura e ignota, mentre un misterioso ladro sottrae dodici maschere incantate, ciascuna dotata di un potere unico. Di fronte a tale calamità, Soh, un guerriero esperto, si lancia in una missione di salvataggio insieme a Yoshiro, una sacerdotessa con capacità soprannaturali, che il protagonista dovrà difendere dagli assalti notturni delle Furie. Insieme, si impegnano a purificare la regione dall'oscurità che si diffonde, liberando una zona dopo l'altra e portando la luce nei villaggi assediati dal male.