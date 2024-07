Un artwork fa pensare a un possibile action adventure "violento" di PlayStation Studios in sviluppo

Sempre in attesa di comunicazioni da parte di Sony sulle nuove produzioni in sviluppo presso i PlayStation Studios, i fan si aggrappano a quello che emerge da internet, anche un confuso artwork che potrebbe essere legato a un presunto action adventure in sviluppo per PS5.

In questo caso c'è veramente poco su cui discutere, anche per costruire eventuali teorie: si tratta di un'immagine parzialmente censurata di due volti di personaggi, uno maschile e uno femminile. Il problema è che la censura copre completamente i volti, dunque è praticamente impossibile ottenere una qualsiasi informazione al riguardo.

Tuttavia, gli elementi di contorno si fanno interessanti, visto che l'artwork sembra essere legato a un gioco action adventure che era già emerso in precedenza, riportato dall'insider specializzato in cinema e videogiochi DanielRPK, il quale sembra essere talmente affidabile da avere un Patreon per poter accedere alle sue "soffiate".