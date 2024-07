Avatar: Frontiers of Pandora è in prova gratuita su PS5 e Xbox Series X|S per un periodo limitato

Ubisoft ha dato via a un periodo di prova gratuito per Avatar: Frontiers of Pandora su PS5 e Xbox Series X|S, già attivo e che proseguirà fino al 28 luglio compreso. Un ottima occasione per provare questo action adventure open world basato sulla celebre serie cinematografica di James Cameron.

Nello specifico i giocatori potranno giocare le prime 5 ore del titolo o fino a quando non raggiungeranno l'Albero Madre in una missione del clan Aranahe. Per partecipare è necessaria una connessine a Internet, per quanto non sarà possibile giocare in modalità cooperativa con un altro giocatore.