La tag di Helldivers 2 è apparsa su Xbox Wire, la conversione è in arrivo?

Vi piacerebbe giocare a Helldivers 2 sulla vostra console Xbox? Per ora non ci sono annunci ufficiali da parte di Sony o Microsoft, ma la speranza è l'ultima a morire, visto che su Xbox Wire è apparsa la tag "Helldivers 2", che per adesso non rimanda ad alcun contenuto, ma nemmeno a pagine di errore. ,Considerate che stiamo parlando del canale di comunicazione ufficiale di Xbox, quindi una fonte con una certe rilevanza.

Provando a cambiare tag con una non esistente, si ottiene una pagina di errore 404, come dovrebbe essere. Naturalmente si tratta di una traccia labilissima, quindi prendetela come tale, ma era inevitabile che la comunità Xbox iniziasse a specularci sopra, considerando anche quanto sia desiderato Helldivers 2, dopo il successo ottenuto su PC e PlayStation 5.