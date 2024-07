Microsoft, nuovi guai con l'antitust UK: nel mirino le assunzioni per la divisione Microsoft AI

La CMA ha aperto un'indagine di fase uno sulla partnership tra Microsoft e Inflection AI, con scadenza l'11 settembre per decidere se procedere a una seconda fase più approfondita. L'indagine si concentra sull'assunzione da parte di Microsoft di gran parte del personale di Inflection AI, avvenuta mesi fa, e sulla creazione di una nuova divisione dedicata all'IA all'interno dell'azienda.

Se l'indagine dovesse passare alla fase due, potrebbe rappresentare un ostacolo significativo per le ambizioni di Microsoft nel campo dell'intelligenza artificiale. Nel 2022, la CMA aveva già avviato un'indagine approfondita sull'acquisizione di Activision Blizzard da parte di Microsoft, costringendo l'azienda a ristrutturare l'accordo e a rinunciare a importanti diritti nel settore del cloud gaming nel Regno Unito e in altri mercati.

L'indagine sulla partnership con Inflection AI è ancora in fase iniziale, ma i risultati potrebbero avere un impatto che va ben oltre il Regno Unito. Tra i dipendenti di Inflection AI assunti da Microsoft c'è infatti Mustafa Suleyman, co-fondatore di Google DeepMind e della stessa Inflection AI, ora a capo della divisione Microsoft AI.

Inflection AI ha creato Pi, chatbot di intelligenza artificiale simile a ChatGPT

Le autorità di regolamentazione nel Regno Unito e nell'UE stanno monitorando da vicino le partnership e gli investimenti delle grandi aziende tecnologiche nel settore dell'IA. La CMA aveva già mostrato interesse per la partnership tra Microsoft e Mistral AI, ma ha deciso di non avviare un'indagine in quanto non rientrava nelle sue regole sulle fusioni. Lo stesso stanno facendo anche FTC e DOJ, con indagini contro Microsoft, NVIDIA e OpenAI per ruolo dominante.

Tra l'altro Microsoft è stata recentemente accusata di violazione delle norme antitrust nell'UE per aver incluso l'app Teams nelle sottoscrizioni a Office 365 e Microsoft 365. Se ritenuta colpevole, l'azienda potrebbe essere multata fino al 10% del suo fatturato globale annuo. Inoltre, Microsoft ha recentemente raggiunto un accordo con un gruppo di aziende del settore cloud in Europa per evitare una potenziale battaglia antitrust.

E voi che cosa ne pensate di questa indagine della CMA? Credete che Microsoft stia abusando della sua posizione dominante nel mercato dell'IA? Condividete le vostre opinioni nei commenti!