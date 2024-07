OnePlus Nord 4 e non solo: ecco tutti gli annunci dell'azienda

Dal palcoscenico del Summer Launch Event organizzato da OnePlus, l'azienda ha annunciato i nuovi dispositivi che daranno vita al suo ecosistema. Non solo OnePlus Nord 4 quindi, ma anche il nuovo OnePlus Pad 2, le OnePlus Nord Buds 3 Pro e il OnePlus Watch 2R.

Siamo stati all'evento di lancio e abbiamo dato un primo sguardo ai nuovi prodotti della casa cinese, ecco tutti i dettagli.

OnePlus Nord 4 Per tutti i dettagli sul nuovo OnePlus Nord 4 potete fare riferimento alla nostra recensione. L'ultimo arrivato di OnePlus è dotato di processore Snapdragon 7+ Gen 3, fino a 16GB di RAM e 512GB di memoria, fotocamera principale con sensore Sony da 50 megapixel e una batteria da 5.500 mAh, la più grande mai utilizzata in un telefono della linea Nord. La batteria è inoltre dotata della tecnologia SUPERVOOC da 100 W, che può passare dall'1 al 100% in soli 28 minuti e offrire fino a cinque ore di visione Netflix con una ricarica di soli cinque minuti. Il OnePlus Nord 4 sarà disponibile in Europa al prezzo consigliato di 499,99 € nella versione da 12+256 GB di RAM e 599,99 € nella versione da 16+512 GB di RAM su OnePlus.com e nei principali rivenditori di telefonia, nelle tre colorazioni Obsidian Midnight, Mercurial Silver e Oasis. Le vendite del OnePlus Nord 4 inizieranno l'8 agosto, con i preordini attivi su OnePlus.com a partire dal 16 luglio.

I clienti che preordinano il OnePlus Nord 4 riceveranno un regalo a scelta tra: La borsa a tracolla TUMI Voyager Persia (dal valore di 210,00 €), gli auricolari OnePlus Nord Buds 3 Pro (dal valore di 79,00 €), una cover per OnePlus Nord 4 (dal valore di 39,99 €), un adattatore OnePlus (dal valore di 59,99 €)

OnePlus Pad 2 Il OnePlus Pad 2 è dotato di un processore Snapdragon 8 Gen 3, display 3K da 12,1 pollici e sei altoparlanti stereo. Lavorando in combinazione con la configurazione hardware e il sistema operativo, OnePlus Pad 2 presenta una serie di funzionalità AI. Attraverso AI Toolbox, gli utenti possono accelerare il proprio flusso di lavoro facendo leggere un testo ad alta voce ad AI Speak durante dei compiti multitasking, attivare Recording Summary per riassumere e sintetizzare istantaneamente le informazioni contenute in lunghe parti di testo in pochi punti chiave, e aprire AI Writer per creare contenuti originali basati su immagini e istruzioni di testo.

Il tablet vanta una batteria da 9.510 mAh e utilizzando la tecnologia SUPERVOOC Flash Charge da 67 W, la batteria può essere caricata completamente in soli 81 minuti. Il OnePlus Pad 2 e gli accessori saranno in vendita a partire dal 1° agosto 2024, con preordini a partire dal 16 luglio. Il OnePlus Pad 2 nella versione da 12GB+256GB ha un prezzo di vendita consigliato di 549,00 €. Per quanto riguarda gli accessori, il OnePlus Stylo 2 ha un prezzo di vendita consigliato di 99,00 €, mentre la OnePlus Smart Keyboard ha un prezzo di 149,00 €. La custodia di OnePlus Pad 2 sarà infine disponibile al prezzo di 59€.

I clienti che ordinano il OnePlus Pad 2 durante il periodo di pre-ordine (16 luglio - 1 agosto) riceveranno uno sconto immediato di 50,00 €. Inoltre, OnePlus Pad 2 sarà venduto insieme a un adattatore OnePlus 80W Type-A (dal valore di 39,99 €) e un regalo a scelta tra: OnePlus Smart Keyboard (dal valore di 149,00 €), OnePlus Pad 2 Stylus (dal valore di 99,00 €), una cover OnePlus Pad 2 (dal valore di 59,00 €).

OnePlus Watch 2R OnePlus Watch 2R è disponibile in due colori: Forest Green e Gunmetal Gray. La variante Forest Green, in particolare, è una nuova aggiunta alla gamma di colori di OnePlus Watch. Il Watch 2R è realizzato in alluminio ed è circa il 25% più leggero del Watch 2, il che lo rende un compagno ideale per coloro che apprezzano il monitoraggio del fitness e del benessere durante tutto il giorno. OnePlus Watch 2R sarà disponibile su scala globale e verrà venduto in Europa dal 16 luglio. Sarà disponibile con un prezzo di vendita consigliato di 279,00 €. I clienti che acquisteranno OnePlus Watch 2R il giorno del lancio dal sito oneplus.com riceveranno 30,00 € di sconto. I clienti riceveranno, inoltre, un regalo dal valore di 69,98 €, che include il cinturino in caucciù fluorurato OnePlus (34,99 €) e un caricatore OnePlus Watch 2R White (29,99 €). Infine, gli studenti potranno inoltre richiedere uno sconto del 10%.