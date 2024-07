Un annuncio di lavoro di Gears of War: E-Day suggerisce la possibilità di una versione PlayStation in futuro

Il recente ampliamento della politica multipiattaforma di Xbox ha portato molti nella comunità a chiedersi di ogni singolo gioco annunciato dagli Xbox Game Studios se sarà esclusivo o meno, compresi quelli di serie identitarie come Halo e Gears of War. Proprio Gears of War E-Day , il prossimo capitolo della serie, prequel dei fatti raccontati nel primo episodio uscito su Xbox 360, è oggetto di nuove speculazioni sul possibile arrivo su di una console PlayStation , speculazioni dovute a un annuncio lavorativo che lo riguarda.

Arriva o non arriva?

The Coalition sta infatti cercando un Senior Online Client Engineer che dovrà contribuire al lato multigiocatore di Gears of War E-Day. Quindi dovrà occuparsi dell'economia di gioco, della gestione delle sessioni, delle statistiche dei giocatori, dei contenuti generati dagli utenti, del matchmaking e della gestione generale dei contenuti.

Fin qui niente di rilevante, se non fosse che tra le qualifiche richieste, oltre alla conoscenza dell'Unreal Engine e di altri linguaggi di programmazione, c'è la conoscenza di Xbox live (e fin qui), di Steam e del PlayStation Network.

Naturalmente potrebbe non significare niente, ma si tratta comunque di una menzione che è giusto rilevare, anche perché ormai non si può dare per scontato più nulla. Con questo non stiamo dicendo che Gears of War E-Day uscirà su PS5, ma solo che vedere il PlayStation Network affiancato a due piattaforme per le quali il nuovo Gears of War uscirà sicuramente fa un certo effetto e qualche dubbio inevitabilmente lo solleva.

Per il resto vi ricordiamo che attualmente Gears of War E-Day è in sviluppo per PC e Xbox Series X e S. Non ha ancora una data d'uscita, ma dovrebbe essere a buon punto.