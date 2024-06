Gli sviluppatori di Gears of War: E-Day parlano di multiplayer, modalità e differenze rispetto al passato

Il creative director Matt Searcy e la brand director Nicole Fawcette hanno parlato con il giornalista Jez Corden di multiplayer, modalità e differenze di Gears of War: E-Day rispetto agli altri episodi della serie.

Sarà presente un comparto online nel prequel? Una domanda che chiunque darebbe per scontata, anche se oggi come oggi non si può mai dire. "Quello che posso dire è che Gears of War: E-Day sarà il prossimo capitolo principale della serie, che ha un DNA piuttosto chiaro in merito alle modalità di gioco. Ciò consente senz'altro di prevedere cosa troverete in questa esperienza", ha spiegato Searcy.

"Ci sono molte cose che possiamo fare. Sul fronte della storia abbiamo un gap di ben quattordici anni fra E-Day e il primo Gears of War. Persino Gears Tactics era ambientato durante gli anni iniziali della guerra, mentre il mondo che vedrete in E-Day non è ancora stato distrutto e ci sono persone che vivono in pace, ma che assistono per la prima volta all'arrivo delle Locuste e non sanno cosa sta succedendo."

"Cambieremo delle cose anche sotto il profilo del gameplay: abbiamo lavorato alla serie per dieci anni, dunque abbiamo già esperienza nel rivisitare le tipologie dei nemici e nell'aggiungere nuove armi. Magari aggiungeremo anche nuovi avversari, faremo tutto ciò che è possibile."