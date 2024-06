Dragon Age: The Veilguard sarà giocabile offline? Avrà microtransazioni? La game director fa chiarezza

Nell'ambito della medesima occasione, la game director ha riconfermato l'assenza di qualsivoglia microtransazione o battle pass : l'idea è quella di offrire ai giocatori "un'esperienza single player che sia la più completa possibile", e che non venga dunque "spezzettata in partenza" per poter poi vendere dei moduli extra.

"È molto importante per noi che il sistema sia costruito all'interno del client di gioco", ha spiegato Busche. "Potrete giocare a Dragon Age: The Veilguard completamente offline, senza bisogno di essere connessi alla rete né di collegare i vostri account Electronic Arts . Si trattava di una delle richieste più frequenti."

Stando alle parole della game director Corinne Busche, Dragon Age: The Veilguard sarà giocabile offline e non avrà microtransazioni : si tratta di caratteristiche che gli utenti chiedevano a gran voce e che il team ha dunque voluto implementare nel nuovo capitolo della serie BioWare.

Dichiarazioni coerenti con le ultime notizie

Le dichiarazioni della game director Corinne Busche sono coerenti con le ultime notizie riguardanti Dragon Age: The Veilguard, che non consentirà di importare le scelte compiute nei precedenti episodi proprio per via della sua riconfermata natura stand alone.

I personaggi di Dragon Age: The Veilguard alle prese con un avversario bello grosso

Presentato con un trailer durante l'Xbox Games Showcase, Dragon Age: The Veilguard è il quarto capitolo della serie RPG di BioWare, conosciuto in precedenza come Dreadwolf: l'inaspettato cambio di nome è stato annunciato proprio in questi giorni.

Nella nuova campagna potremo creare il nostro personaggio scegliendo fra diverse razze e classi, quindi radunare una squadra di potenti guerrieri che ci accompagnino in una missione per salvare il regno di Thedas dopo l'apertura di alcune brecce nel Velo che separa il mondo dei vivi da quello degli spiriti.

Abbiamo visto in anteprima Dragon Age: The Veilguard durante il Summer Game Fest.