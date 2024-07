OnePlus Nord 4, la recensione dello smartphone Android medio gamma tutto in metallo

In questa recensione di OnePlus Nord 4 andremo proprio a parlare del nuovo midranger partorito dall'azienda del gruppo BBK, che arriva dopo il notevole successo di OnePlus Nord 3 lo scorso anno: in casi come questi è facile (e per certi versi comprensibile) vedere dispositivi che non si allontanano troppo dal percorso tracciato dagli illustri predecessori, ma in OnePlus Nord 4 gli elementi di rottura col passato non mancano. Andiamo dunque a scoprire le peculiarità di uno smartphone disponibile nel taglio 12/256 GB a 499€ e in quello da 16/512 GB a 549€.

Per quanto riguarda gli accessori inclusi nella confezione , OnePlus Nord 4 si adatta al nuovo trend rimuovendo l'alimentatore dalla dotazione dello smartphone, come chiede l'Unione Europea: considerando che già nel modello dell'anno scorso era stata tolta la cover in silicone, è facile fare la sottrazione e capire che assieme al dispositivo c'è solo un cavo USB-C.

Analizzando le altri componenti segnaliamo una GPU Adreno 732 e una notevole dotazione RAM di 12/16 GB di tipo LPDDR5X e 256/512 GB di spazio di archiviazione UFS 4.0, entrambe dunque particolarmente veloci. Lato connettività abbiamo supporto a 5G, Wi-Fi 6, GPS, Bluetooth 5.4, porta infrarossi e NFC : non c'è il jack audio da 3.5 mm e manca la compatibilità con le eSIM, mentre c'è spazio per due nanoSIM classiche nell'apposito alloggiamento.

Le dimensioni pari a 162.6 x 75 x 7.99 mm parlano di uno smartphone leggermente più sottile del predecessore ma allo stesso tempo un po' più pesante con i suoi 199.5 grammi: il metallo si fa però sentire anche in chiave positiva, garantendo una resistenza agli elementi superiore rispetto al passato per merito della certificazione IP65 contro le infiltrazioni di acqua e polvere.

Si torna invece su un territorio più familiare con la cornice in alluminio e una disposizione degli elementi classica di casa OnePlus: tasto di accensione e alert slider sul lato destro , bilanciere per il volume su quello sinistro, porta a infrarossi e altoparlante secondario in alto e speaker principale, porta USB-C e alloggiamento per un massimo di due nanoSIM in basso. Lo schermo piatto da 6.74 pollici è interrotto da un punch hole centrale ed è protetto da un vetro di cui però non è data sapere la tipologia e da una pellicola pre-applicata.

Tornando a parlare di semplice estetica, OnePlus Nord 4 è disponibile nelle colorazioni Obsidian Midnight, Oasis Green e Mercurial Silver, quest'ultima che abbiamo ricevuto in prova e che presenta una particolare lavorazione ruvida a linee oblique. Il rettangolo superiore della cover si stacca dal resto adottando una finitura lucida e ospitando le due fotocamere in orizzontale , anche questo un dettaglio diverso dalla tradizione della gamma.

OnePlus Nord 4 è infatti il primo smartphone dell'era 5G con una struttura unibody in allumino : non si tratta di una novità assoluta, ma appunto di un ritorno, poiché l'adozione dell'ultimo standard per la tecnologia cellulare imponeva un maggiore utilizzo di antenne poco compatibile con un materiale schermante come il metallo. Gli ingegneri di OnePlus sono riusciti ad aggirare il problema sviluppando delle nuove antenne che peraltro sfruttano la cover come amplificatore di segnale.

C'è parecchio da dire sul design di OnePlus Nord 4, che presenta diversi elementi di rottura non solo con il modello precedente ma in generale con quello che è sempre stato lo stile tradizionale degli smartphone dell'azienda cinese. La prima cosa che salta all'occhio - e che non a caso è il tasto su cui spinge di più la comunicazione di OnePlus - è il materiale utilizzato per il corpo del dispositivo: né plastica né vetro, bensì il caro vecchio metallo.

Invariata invece la frequenza di aggiornamento massima a 120 Hz , con la possibilità di mantenerla sempre al massimo, bloccarla a 60 Hz per risparmiare batteria o lasciare al software il compito di variarla a seconda del contenuto visualizzato. Seppure non si tratti di un LTPO granulare, lo schermo di OnePlus Nord 4 supporta anche una modalità always on display ampiamente personalizzabile.

Profondità di colore a 10 bit, copertura del 100% dello spazio DCI-P3 e sRGB e supporto al formato HDR10+ sono tutte riconferme gradite soprattutto in ottica streaming, alle quali si aggiunge la tecnologia AquaTouch che migliora la risposta dello schermo anche quando è bagnato, magari quando ci si trova sotto la pioggia o non si hanno le mani asciutte.

Nel contesto di un display che si conferma eccellente per questa fascia di prezzo, fa piacere comunque notare come la luminosità massima in HDR sia stata aumentata fino a raggiungere i 2150 nits, valore che garantisce leggibilità in qualunque condizione.

OnePlus Nord 3 aveva già fatto un bel salto in avanti con il suo display lo scorso anno, quindi non c'è da scandalizzarsi particolarmente nello scoprire che questo OnePlus Nord 4 ha deciso di essere conservativo sotto questo aspetto. Ritroviamo dunque uno schermo Fluid AMOLED da 6.74 pollici con risoluzione 1240 x 2772 , rapporto di forma 20.1:9 e screen to body ratio del 93.5%.

Fotocamere

Tradizionalmente, la serie Nord non ha mai stupito in maniera particolare per quanto concerne il comparto fotografico, e il trend sembra confermarsi anche con OnePlus Nord 4, che offre un setup competente ma che non è destinato a stabilire nuovi standard qualitativi. Rispetto al modello precedente, qui è stata abbandonata la macro da 2 MP (una perdita per la quale nessuno si strapperà i capelli, per usare un eufemismo) per concentrare l'attenzione su una principale da 50 MP, un'ultra grandangolare da 8 MP e una frontale da 16 MP.

OnePlus Nord 4 sacrifica la macro per puntare su una fotocamera principale di migliore qualità

La parte del leone la fa ovviamente la principale, che si basa su un sensore Sony LYT-600 di nuova generazione, un bel passo in avanti rispetto alla Sony IMX890 di OnePlus Nord 3. Dotata di stabilizzazione ottica e degli stessi algoritmi RAW del fratello maggiore OnePlus 12, la fotocamera produce immagini molto convincenti di giorno, mentre di notte non dà la sensazione di avere proprio tutto sotto controllo, ma non c'è nulla che non possa essere sistemato con qualche patch.

OnePlus Nord 4 in modalità scatto

Tra le note liete vanno segnalati il supporto alla tecnologia ProXDR che modifica in automatico la luminosità di foto e video (finora esclusiva dei flagship dell'azienda) e un valido contributo dell'IA nell'editing, per quanto alcune feature verranno integrate solo in un secondo momento tramite futuri aggiornamenti software.

L'ultra grandangolare da 8 MP è piuttosto efficiente nel riprodurre colori molto simili a quelli ottenuti dalla principale e nell'evitare che i bordi appaiano troppo stirati, ma la definizione comincia a essere un po' striminzita anche in questa fascia di prezzo, e in notturna fatica parecchio a tenere il passo.

Niente di cui lamentarsi invece per la frontale da 16 MP, capace di restituire selfie più che validi anche in modalità ritratto, applicando correttamente l'effetto bokeh.

I video arrivano a un massimo di 4K a 60 FPS con la principale e sono di buona qualità, ma per ottenere l'ultra stabilizzazione elettronica e l'intervento dell'IA per la riduzione del rumore occorre scendere a 1080p e 60 FPS.

Utilizzando la frontale ci si deve accontentare invece di 1080p e 30 FPS.