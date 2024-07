PlayStation Plus Extra e Premium, scopriamo i giochi PS4 e PS5 di luglio

Fra i titoli di questo mese troviamo infatti il coinvolgente Remnant 2 con le sue battaglie cooperative, il fascino del remake Crisis Core -Final Fantasy VII- Reunion, il ricco sandbox medievale di Mount & Blade 2: Bannerlord e la spettacolare follia delle ultime opere firmate Suda51, ovverosia Travis Strikes Again: No More Heroes e No More Heroes 3.

È un aggiornamento molto interessante, quello dei giochi di luglio per gli abbonati a PlayStation Plus Extra e Premium : i livelli più avanzati del servizio Sony continuano a distinguersi dal piano Essential e lo fanno non solo sulla base dei numeri, ma anche e soprattutto in termini di qualità dell'offerta, che anche stavolta risulta eccellente.

Ci troviamo insomma di fronte a un prodotto davvero solido , ma per saperne di più prima di procedere al download, come da tradizione, date un'occhiata alla nostra recensione di Remnant 2 .

L'azione sarà sempre diversa, così come le ambientazioni: paludi, foreste e rovine generate da un sofisticato sistema procedurale , destinate a ospitare scontri frenetici che ci vedranno affrontare orde sconfinate di nemici grazie alle peculiari abilità assegnate a ognuna delle diverse classi disponibili per i personaggi, in un mix fra meccaniche soulslike e sparatutto che funziona dannatamente bene.

L'avventura ci proietta infatti in un mondo devastato dall'invasione di creature mostruose , i Root, che hanno decimato la popolazione e preso il controllo dei territori. Ci sono però alcuni coraggiosi guerrieri che ancora lottano per eliminare questa piaga, equipaggiati con un arsenale di armi devastanti e con la forza di una determinazione incrollabile: dovremo vestire i panni di uno di essi e lanciarci nella battaglia.

Senza alcun dubbio uno delle più grandi sorprese dello scorso anno , Remnant 2 prende la formula del primo capitolo e la arricchisce sotto ogni punto di vista, consegnandoci un'esperienza cooperativa per tre giocatori estremamente solida, impegnativa e divertente, sullo sfondo di uno scenario post-apocalittico inquietante come pochi altri.

Gli sviluppatori non si sono limitati a donare al gioco un nuovo comparto tecnico, ma hanno lavorato anche sul gameplay al fine di rendere il sistema di combattimento più fluido e dinamico , andando a limarne alcuni evidenti spigoli: il risultato è un'azione decisamente immediata, in cui potremo dar fondo alle risorse del protagonista per affrontare numerosi avversari lungo il cammino.

Grazie a una grafica completamente ridisegnata , Crisis Core -Final Fantasy VII- Reunion supporta in maniera ancora più efficace un comparto narrativo ricco di sorprese, in cui scopriremo le origini del rapporto che lega Zack a personaggi come Cloud, Sephiroth e Aerith, mentre esploriamo le ambientazioni rinnovate di Midgar, Nibelheim e Gongaga.

Forte dello straordinario successo del primo episodio, Mount & Blade 2: Bannerlord rilancia il suo impianto RPG ad ambientazione medievale per catapultarci all'interno di un mondo vivo e pulsante, pieno di cose da fare e da vedere, in cui avremo modo non solo di cimentarci con spettacolari battaglie su larga scala ma anche di visitare villaggi, lande selvagge e castelli.

Forti della straordinaria varietà offerta da un sistema di creazione del personaggio che spazia fra decine di classi e razze , a cui assegnare migliaia fra incantesimi e abilità differenti, dovremo organizzare la nostra offensiva, dar vita a furiose battaglie e prendere decisioni che avranno delle drammatiche conseguenze: riusciremo a trovare il giusto compromesso? Una risposta la trovate nella recensione di Pathfinder: Wrath of the Righteous .

Il nuovo episodio della saga sviluppata da Owlcat Games, Pathfinder: Wrath of the Righteous ci conduce nel cuore di un mondo dilaniato dall'attacco di forze infernali che sono state condotte qui da un varco dimensionale. Al comando di un luminoso paladino o di un oscuro negromante, il nostro compito sarà quello di respingere le orde demoniache e cambiare il corso della storia.

Coinvolto in maniera diretta, Travis viene dapprima sconfitto da FU ma riesce a recuperare le forze e salta in sella alla sua Demzamtiger per raggiungere cinque differenti scenari e abbattere le truppe nemiche fino a racimolare i punti necessari per affrontare i comandanti nemici, all'interno di furiose e stilose boss fight in perfetto stile Suda51 : tutti i dettagli nella nostra recensione di No More Heroes 3 .

Dalla mente visionaria di Goichi Suda, in No More Heroes 3 potremo assistere al travolgente ritorno del sicario Travis Touchdown , costretto ad agire quando la Terra viene improvvisamente invasa dal potentissimo principe alieno Jess Baptiste VI, per gli amici FU, e dai suoi implacabili ufficiali, che hanno raggiunto il pianeta con l'intenzione di conquistarlo e sottometterlo.

Gli altri giochi

Trovano posto nella line-up di luglio per il catalogo PlayStation Plus Extra e Premium anche diversi altri giochi, a cominciare da The Jackbox Party Pack 9: un'entusiasmante raccolta di minigiochi assolutamente perfetta per il periodo estivo e per dar vita a divertenti partite insieme agli amici, utilizzando non solo i controller della console ma anche il cellulare o il tablet per un massimo di dieci partecipanti.

La frenetica azione di Travis Strikes Again: No More Heroes

Se No More Heroes 3 vi ha sempre incuriositi, nella lista dei titoli di questo mese c'è anche Travis Strikes Again: No More Heroes, un episodio che si svolge a metà fra gli eventi del secondo e del terzo capitolo, forte di meccaniche che miscelano picchiaduro ed esperienze twin stick mentre controlliamo Travis o il suo avversario Badman all'interno di scenari sempre più folli.

Deadcraft è invece un action survival a base di morti viventi in cui, alla guida del mezzo-zombie Reid, dovremo utilizzare qualsiasi strumento utile e le nostre abilità speciali per sopravvivere a scontri sempre più violenti, mentre raccogliamo materiali per costruire nuovi oggetti, teniamo a bada la fame e la sete, e infine collaboriamo con gli altri giocatori.

Acrobazie sulla neve in Steep

Amate gli sport estremi? Steep rappresenta il tentativo di Ubisoft di portare queste spettacolari discipline all'interno di un'esperienza particolarmente ricca, ambientata in uno scenario suggestivo come quello delle Alpi: un ampio open world innevato che ci consentirà di ammirare panorami incantevoli, ma anche e soprattutto di cimentarci con le sfide più adrenaliniche di sempre, da soli o insieme agli amici.