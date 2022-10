No More Heroes 3, la recensione per PlayStation, Xbox e PC dell'ultimo action di Suda51

I capelli afflosciati, la barba incolta, un supporto per il collo e due vistose fasciature sulla coscia e sulla gamba, Travis Touchdown si presenta nelle sequenze iniziali di No More Heroes 3 come una persona normale, anzi come un uomo piagato da anni di sforzi sovrumani. Nonostante ciò, gli basta il motivo giusto (in questo caso un'inattesa invasione aliena) per trasformarsi ancora una volta nell'infallibile killer che tutti conosciamo, mettendo da parte gli acciacchi e ignorando l'età che avanza inesorabile.

Ebbene, si potrebbe tracciare un parallelo fra l'ultimo capitolo della serie firmata Suda51 e il suo carismatico protagonista che sì, deve ancora una volta accendere la Beam Katana, tirare su i capelli e indossare i suoi iconici occhiali da sole per vestire i panni del guerriero invincibile e affrontare chiunque minacci l'umanità, fossero pure micidiali extraterrestri dotati di superpoteri. Dietro la sua sicurezza si nasconde però un progetto portato avanti quasi esclusivamente con la forza della determinazione, e che nei fatti si presenta come una sorta di prototipo incompleto, chiuso alla meglio in mancanza di ulteriori risorse.

Una condizione che risultava evidente su Nintendo Switch e che appare ancora più palese sulle piattaforme di nuova generazione, che da un lato pongono rimedio alle incertezze prestazionali durante le fasi in moto (e vorremmo ben vedere!), dall'altro sottolineano l'assoluta mediocrità di scenari che vengono usati dal gioco come vuoti contenitori di missioni, un semplice espediente per passare da un combattimento all'altro, da una sequenza d'intermezzo all'altra. Ma che combattimenti e che sequenze d'intermezzo!

Insomma, come avrete capito l'ultima avventura di Travis Touchdown si conferma un'esperienza controversa. Fino a che punto? Ve lo riveliamo nella recensione di No More Heroes per PC, PlayStation e Xbox.