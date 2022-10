Xbox e Activision: Sony dice cosa Microsoft non può fare, anche se acquisisse Call of Duty

L'acquisizione di Activision Blizzard è al vaglio del CMA, l'antitrust inglese. Sony non vuole ovviamente che il tutto vada in porto e non vuole che Call of Duty diventi esclusiva Xbox. In realtà, però, Sony è preoccupata anche del semplice fatto che Microsoft entri in possesso della saga e ha indicato quello che la compagnia rivale non dovrebbe poter fare in tal caso.

Precisamente, le condizioni indicate da Sony PlayStation - oltre al fatto che Call of Duty rimanga multipiattaforma - sono le seguenti:

Microsoft non deve creare contenuti aggiuntivi esclusivi per la versione Xbox di Call of Duty

Microsoft non deve dare migliori prestazioni a Call of Duty su hardware Xbox

Microsoft non deve offrire vantaggi tramite Xbox Game Pass per chi gioca a Call of Duty

Per quanto riguarda l'ultimo punto, i vantaggi di Call of Duty tramite Xbox Game Pass potrebbero includere modalità aggiuntive, funzioni o molto semplicemente il fatto che il gioco venga incluso su Xbox Game Pass, cosa che certamente è nei piani della compagnia, forse anche già dal D1.

Un personaggio di Call of Duty: Modern Warfare II

Dovremo attendere che il CMA decida in modo definitivo sulla questione. Nel frattempo, l'ente ha sollevato vari dubbi sull'acquisizione e dissente con l'ente brasiliano.