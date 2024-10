Un trailer di Hunter x Hunter: Nen x Impact presenta Razor, che è pronto a prendervi a pallonate in faccia

Arc System Works, Bushiroad Games e gli sviluppatori di Eighting hanno pubblicato un nuovo gameplay trailer di Hunter x Hunter: Nen x Impact dedicato ai personaggi che saranno disponibili nel roster al lancio. Questa volta è il turno di Razor , che come nell'anime sarà doppiato da Takaya Kuroda, la voce di Kazuma Kiryu nella serie Yakuza / Like a Dragon.

Hunter x Hunter: Nen x Impact arriva il prossimo anno

Hunter Hunter: Nen x Impact è un picchiaduro attualmente in sviluppo per PS5, Nintendo Switch e PC (Steam) che ropone scontri 3v3, dove i giocatori vestono i panni dei personaggi iconici dell'opera, come ad esempio Razor che è stato presentato oggi, ma anche Gon, Killua e Hisoka e tanti altri.

Ovviamente non mancherà la possibilità di giocare in solitaria contro l'IA o di sfidare altri utenti in modalità multiplayer in locale e online. Il lancio è previsto nel corso del 2025, per quanto al momento non è stata ancora indicata una data di uscita ufficiale precisa. Se volete saperne di più, vi rimandiamo al nostro provato di questo promettente picchiaduro.