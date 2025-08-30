Pixel 10: 3GB di RAM riservati all’AI, meno memoria a disposizione per le app

Google ha deciso di allocare una parte fissa della RAM del Pixel 10 alle operazioni di intelligenza artificiale: su 12GB totali, solo 9 restano effettivamente liberi per app e multitasking.

Il nuovo Pixel 10 porta con sé diverse novità, a partire dal debutto del processore Tensor G5 a 3nm. Tuttavia, una scelta di Google sta facendo discutere: dei 12GB di RAM disponibili sulla versione base, ben 3GB sono riservati in modo permanente alle operazioni AI. Questo significa che gli utenti avranno meno memoria per applicazioni e multitasking rispetto a quanto dichiarato sulla scheda tecnica.

Dal Pixel 9 al Pixel 10: cambio di approccio Con il Pixel 9, tutta la RAM era inizialmente accessibile dalle app, e il sistema caricava i modelli AI solo quando servivano. Ora invece Google ha optato per un'allocazione preventiva e fissa, così da garantire una maggiore rapidità nell'attivazione delle funzioni di intelligenza artificiale. In pratica, i ritardi avvertiti dagli utenti nel richiamo di Google Assistant avanzato, editing fotografico o altre funzioni AI dovrebbero sparire, rendendo l'esperienza più fluida. Google Pixel 10 Pro XL, la recensione del flagship Android che punta tutto sull'intelligenza artificiale Se da un lato l'ottimizzazione promette prestazioni migliori nei compiti legati all'AI, dall'altro gli utenti più esigenti potrebbero notare un limite nel multitasking. Con soli 9GB realmente disponibili, aprire molte app in background sarà meno agevole rispetto a quanto ci si aspetta da uno smartphone premium. Chi punta alla massima versatilità dovrà orientarsi sui Pixel 10 Pro e Pro XL, che partono da 16GB di RAM e mantengono più spazio libero anche dopo l'allocazione AI.