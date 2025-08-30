I giocatori di Lost Soul Aside condividono momenti del gioco così brutti da essere assurdamente comici

Lost Soul Aside, il gioco d'azione per PS5 e PC finanziato da Sony, è finalmente arrivato in tutto il mondo e promette un epica avventura piena di combattimenti, ma i giocatori stanno trovando il gioco più comico che drammatico, purtroppo per i motivi sbagliati.
Online stanno emergendo sequenze considerate tristemente buffe, legate al doppiaggio e ad alcune sequenze filmate.
Le scene più buffe di Lost Soul Aside
Prima di tutto, vi è un video pubblicato da Liv (@FurryWulfz) che commenta: "Il doppiatore di Lost Soul Aside merita un premio per questa prestazione". Nel video possiamo vedere il protagonista del videogioco che cade nel vuoto e l'urlo del doppiatore è, onestamente, terribile ma a un livello tale da diventare comico.
Più avanti nel gioco invece, capite qualcosa di comico in modo triste. Nel mentre il giocatore esplora, se raggiunge una specifica area attiva un filmato che, senza neanche un secondo di attesa per far capire al giocatore che succede, mostra una guardia che da un calcio a un bambino e lo lancia a metri di distanza contro delle casse spaccandole.
Ovviamente prendere a calci un bambino dovrebbe essere qualcosa di triste che ci spinge a odiare le guardie malvagie della città, ma la verità è che tutto accade così all'improvviso e in maniera così esagerata che alla fine diventa comico.
Visto che il gioco è appena arrivato sul mercato, sicuramente emergeranno altre sequenze considerate buffe dai giocatori. Diteci, voi avete già deciso di provare Lost Soul Aside? Oppure preferite aspettare le recensioni?
Ricordiamo che Lost Soul Aside ha una demo su PS5.