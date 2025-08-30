I giocatori di Lost Soul Aside condividono momenti del gioco così brutti da essere assurdamente comici

Lost Soul Aside, il gioco d'azione per PS5 e PC finanziato da Sony, è finalmente arrivato in tutto il mondo e promette un epica avventura piena di combattimenti, ma i giocatori stanno trovando il gioco più comico che drammatico, purtroppo per i motivi sbagliati.

Online stanno emergendo sequenze considerate tristemente buffe, legate al doppiaggio e ad alcune sequenze filmate.