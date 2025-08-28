Lost Soul Aside avrà una demo su PS5, e il suo arrivo è imminente

Purtroppo i progressi effettuati all'interno della demo non potranno poi essere trasferiti nella versione completa del gioco, né è dato sapere al momento se la demo verrà messa a disposizione anche su PC.

Lost Soul Aside svela le caratteristiche delle versioni PC e PS5 Pro assieme a un nuovo video diario

Sony ha anche rivelato i dettagli sui boss in questione: la prima è la Regina delle Rose, "una leggendaria guerriera capace di scatenare raffiche di colpi rapidi e fendenti abbaglianti", mentre il secondo è il Comandante Cavaliere Sacro Victor, "il formidabile campione dell'Impero", con il suo immenso Antico Mecha.

La demo ci consentirà di affrontare le prime fasi della campagna di Lost Soul Aside, mettendoci al comando di Kaser e affrontando una serie di nemici nonché due battaglie con i boss, il che fa pensare alla presenza di due livelli interi in questa versione dimostrativa.

Sony ha annunciato una demo di Lost Soul Aside per PS5 che sarà disponibile gratuitamente su PlayStation Store già a partire da domani, in concomitanza con il lancio ufficiale del gioco sviluppato da UltiZero Games.

Un progetto lungo un sogno

Lost Soul Aside è pronto al lancio su PS5 e PC dopo undici anni di sviluppo: tempistiche tutt'altro che brevi per un progetto a suo modo bizarro, nato come la creazione di un unico sviluppatore e poi finito sotto l'egida di Sony.

L'azienda giapponese ha ovviamente affiancato all'autore tutto il personale necessario al fine di completare i lavori e alla fine l'obiettivo è stato raggiunto, ma a quanto pare non con poca fatica.