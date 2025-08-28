High on Life è disponibile anche su Nintendo Switch 2, gratis per chi lo possiede già su Switch

High on Life è disponibile da oggi anche su Nintendo Switch 2, acquistabile su eShop al prezzo di 39,99€ ma scaricabile gratuitamente da chi già possiede la versione per l'originale Nintendo Switch tramite un Upgrade Pack.

Sulla nuova console ibrida, lo sparatutto di Squanch Games può vantare il supporto alla modalità mouse dei Joy-Con 2, una migliore qualità degli effetti visivi, texture più definite, un frame rate più elevato e un aumento della risoluzione, che raggiunge in questo caso i 1080p a 30 fps in modalità docked.

Il gioco racconta la storia di un giovane disoccupato che si ritrova a dover essere l'eroe che difende il pianeta da un'invasione aliena, grazie all'uso di un set di buffe ma potenti armi parlanti... che in effetti non stanno mai zitte.

Pubblicato originariamente nel 2022 su PC e Xbox, High on Life è poi approdato sulle piattaforme PlayStation e Nintendo. Un sequel, High on Life 2, è in arrivo il 13 febbraio 2026 nelle edizioni PC, PS5 e Xbox Series X|S.