Lost Soul Aside è in mega offerta su Amazon (quasi) al suo minimo storico sulla piattaforma

Oggi, su Amazon, è presente e disponibile una promozione molto allettante e interessante su Lost Soul Aside per PlayStation 5 che viene messo in offerta con uno sconto del 41% per un costo totale e finale d'acquisto di 42,05€. Puoi acquistare il gioco direttamente tramite questo link oppure accedi alla pagina del prodotto dal box qui giù: Lost Soul Aside è un action-adventure RPG del 2025 sviluppato da Ultizero Games e pubblicato da Sony Interactive Entertainment. Il gioco segue la storia di Kaser, un giovane determinato a salvare la sorella Louisa e l'umanità intera dalla minaccia dei Voidrax, creature misteriose che stanno devastando il mondo.
Ulteriori dettagli sul gioco
Il gameplay si basa su un'esperienza single-player caratterizzata da combattimenti dinamici e un sistema di progressione lineare, arricchito da alcune aree aperte da esplorare. Kaser è accompagnato da Arena, una creatura capace di trasformarsi in armi e strumenti utili durante l'avventura.
Il protagonista può utilizzare diverse tipologie di armi oltre a scatenare le potenti Arena Powers, abilità speciali che offrono vantaggi offensivi e tattici. Completano l'offerta di gioco le modalità extra, tra cui Surge of Voidrax, una sfida composta da 100 ondate di nemici sempre più difficili. Per ulteriori dettagli dai un'occhiata alla nostra recensione.