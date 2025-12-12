Qualcomm rinnova la fascia media ed entry-level degli smartphone: arrivano Snapdragon 6s 4G Gen 2 e 4 Gen 4

Qualcomm amplia la propria offerta per gli smartphone di fascia media e base introducendo due nuove piattaforme pensate per migliorare l'esperienza d'uso quotidiana anche sui dispositivi più economici. Snapdragon 6s 4G Gen 2 e Snapdragon 4 Gen 4 rappresentano due proposte distinte, ma accomunate dall'obiettivo di portare prestazioni solide, funzioni avanzate per la fotografia e connettività moderna a un pubblico molto più vasto rispetto al passato.
Lo Snapdragon 6s 4G Gen 2 è rivolto ai dispositivi di fascia media che utilizzano reti LTE, ma offre un netto salto generazionale rispetto ai precedenti modelli. La CPU Kryo raggiunge i 2,9 GHz e lavora insieme a una GPU Adreno rinnovata, capace di garantire un miglioramento grafico significativo, utile per sessioni di gaming leggere e per mantenere fluide le applicazioni quotidiane.
Dettagli tecnici sui nuovi chip Snapdragon per la fascia media
Il nuovo Snapdragon 4 Gen 4 punta invece a rivoluzionare la fascia più accessibile del mercato, introducendo il 5G come standard anche negli smartphone entry-level. Realizzato a 4 nm, garantisce un equilibrio tra consumi ridotti e prestazioni costanti. La CPU Kryo da 2,3 GHz e la GPU Adreno ottimizzata consentono un utilizzo fluido, anche su schermi a 120 Hz.
Il comparto fotografico, pur destinato a sensori meno estremi, include riduzione del rumore avanzata e supporto a catture fino a 108 MP, migliorando nettamente le prestazioni in condizioni di scarsa illuminazione. Il modem 5G Sub-6 integrato consente velocità fino a 2,5 Gbps e una connettività moderna anche sugli smartphone più economici, affiancato da Quick Charge 4+ per una ricarica estremamente rapida.
Qual è l'obiettivo di Qualcomm con questi nuovi chip Snapdragon?
Con queste due piattaforme, Qualcomm punta a rafforzare la propria presenza nelle fasce più popolari del mercato mobile, democratizzando tecnologie che fino a poco tempo fa erano riservate ai dispositivi più costosi.
I primi smartphone dotati dei nuovi chipset arriveranno nei prossimi mesi, ampliando ulteriormente le possibilità per gli utenti alla ricerca di prestazioni affidabili senza spendere troppo.