Qualcomm rinnova la fascia media ed entry-level degli smartphone: arrivano Snapdragon 6s 4G Gen 2 e 4 Gen 4

Qualcomm amplia la propria offerta per gli smartphone di fascia media e base introducendo due nuove piattaforme pensate per migliorare l'esperienza d'uso quotidiana anche sui dispositivi più economici. Snapdragon 6s 4G Gen 2 e Snapdragon 4 Gen 4 rappresentano due proposte distinte, ma accomunate dall'obiettivo di portare prestazioni solide, funzioni avanzate per la fotografia e connettività moderna a un pubblico molto più vasto rispetto al passato.

Lo Snapdragon 6s 4G Gen 2 è rivolto ai dispositivi di fascia media che utilizzano reti LTE, ma offre un netto salto generazionale rispetto ai precedenti modelli. La CPU Kryo raggiunge i 2,9 GHz e lavora insieme a una GPU Adreno rinnovata, capace di garantire un miglioramento grafico significativo, utile per sessioni di gaming leggere e per mantenere fluide le applicazioni quotidiane.