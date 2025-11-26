Qualcomm presenta ufficialmente lo Snapdragon 8 Gen 5, il chip più accessibile rispetto alla versione Elite

Qualcomm ha ufficialmente svelato il suo nuovo chip non-elite, ovvero lo Snapdragon 8 Gen 5 , pensato come alternativa più economica e leggermente meno potente. Le caratteristiche principali sono più o meno le stesse, ma in questo caso sono presenti alcune riduzioni in termini di prestazioni . Questo chip era già stato anticipato durante la presentazione del chip Elite, ed è stato descritto come una versione pensata per alimentare una gamma più economica di smartphone, seppur di fascia alta. Vediamo quindi le principali caratteristiche e le differenze tra le due versioni.

Come vi abbiamo anticipato, le caratteristiche principali sono più o meno simili. Lo Snapdragon 8 Gen 5 sfrutta la stessa architettura Oryon dell'Elite, ma in questo caso i clock sono più bassi : i sei core ad alte prestazioni raggiungono i 3,32 GHz, con i due core "prime" a 3,8 GHz. Numeri inferiori rispetto alla versione Elite, trattandosi in quel caso di 3,62 GHz e 4,6 GHz. Le prestazioni sono quindi ridotte, ma bisogna attendere test concreti per vedere in che modo si comporta questo chip sugli smartphone. Facendo invece un paragone con lo Snapdragon 8 Gen 3 del 2023, si parla di un aumento di potenza della CPU del 36% e +11% per la GPU.

Altre differenze con la versione Elite

Sebbene le altre caratteristiche e specifiche tecniche siano molto simili alla versione Elite, troviamo altre differenze specifiche. Il modem x80 ha velocità 5G di picco leggermente inferiori, ma è comunque pensato per la fascia alta: 10 Gbps in download, 3,5 Gbps in upload e supporto satellite e mmWave. Lato connettività sono presenti Bluetooth 6.0, Wi-Fi 7 e Quick Charge 5. A registrare prestazioni leggermente inferiori sono la GPU Adreno e la NPU Hexagon, ma per ora Qualcomm non ha condiviso dati specifici, quindi attendiamo prove reali per valutare quanto queste differenze incidano. Inoltre, il SoC non è compatibile con l'ultima versione UFS 4.1 per la memoria.

Il comparto fotografico dello Snapdragon 8 Gen 5 include un ISP a triplo canale a 20 bit, che supporta configurazioni con tre sensori principali da 48 MP ciascuno, sensori singoli fino a 108 MP a 30 fps e scatti fino a 320 MP. Non mancano diverse funzioni come Snapdragon Audio Sense, registrazione 4K a 120 fps e la modalità Night Vision 3.0. Tuttavia, non sarà supportata la registrazione video in 8K, presente invece nella serie Elite. Ricordiamo che diversi smartphone potrebbero accogliere questo chip, come Motorola, vivo e OnePlus: in quest'ultimo caso, potrebbe essere proprio il nuovo OnePlus 15R a darci un'idea più chiara del processore, che verrà presentato ufficialmente il 17 dicembre.